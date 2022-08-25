В Одессе закрыли баннером орден Ленина на здании вокзала

Барельеф с изображением ордена Ленина на здании железнодорожного вокзала в Одессе закрыли баннером. Об этом 25 августа сообщило «Новини Live».

Отмечается, что элемент декора был скрыт в рамках кампании по борьбе с декоммунизацией. Ожидается, что в будущем скульптурное изображение демонтируют.

Также баннером с надписью «Одесса» на украинском языке было скрыто название города на русском и изображение медали «Золотая Звезда».

Ранее замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о намерении дерусифицировать более 200 улиц города. 25 августа политолог Антон Бредихин отметил, что таким образом происходит «тотальное разбазаривание исторической памяти» Украины.

23 августа в Одессе отложили решение о сносе памятника Екатерине II, установленного в центре города. Юридический департамент мэрии так и не выяснил, имеет ли администрация города право принять соответствующее решение или нет.

17 августа украинское издание «Страна» сообщило, что минкульт Украины поддержал идею демонтировать памятник Екатерине II. Отмечалось, что глава украинского министерства Александр Ткаченко указал, что окончательное решение о сносе монумента останется за одесскими депутатами.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский направил в Одесский городской совет петицию о сносе памятника Екатерине II. Он рассмотрел две петиции, которые набрали больше 25 тыс. подписей от граждан Украины.

В одной из них говорится о сносе монумента российской императрице, в другой выдвигалось предложение о его замене на статую порноактера Билли Херрингтона (она также была направлена в городской совет Одессы).

12 августа стало известно, что в следующем году герб СССР на щите монумента «Родина-мать» в Киеве власти планируют заменить на государственный украинский. В этом году киевские власти будут разрабатывать план демонтажа.