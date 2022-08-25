Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, сильно разочаровались в украинском командовании из-за злоупотребления властью и непрофессионализма с их стороны. Об этом 24 августа пишет немецкое издание Spiegel.

Один из бойцов рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины зачастую отправляет иностранных солдат на передовую без малейшей подготовки и подкрепления. Не заботятся украинские командиры и об эвакуации военных из опасных районов.

Также, по словам наемников, некоторые украинские военнослужащие не брезгуют превышением должностных полномочий, торгуя оружием или занимаясь обычным грабежом. Не обходится и без оскорблений и угроз начальников, если подчиненные отказываются выполнять незаконные приказы.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — рассказал изданию наемник из Канады.

Его поддержал французский солдат, заявив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования и грабить магазины, вынося мебель и ценности на виду у мирных жителей.

Spiegel подчеркивает, что именно поэтому часть иностранных наемников приняла решение отказаться от сотрудничества с ВСУ и покинуть страну.

Ранее, 25 августа, СМИ сообщили о множестве воюющих на стороне ВСУ новозеландских наемников. Как уточнялось, десятки иностранных солдат выполняют боевые и небоевые задачи на Украине.

19 августа стало известно, что военные ВС РФ в результате нанесения удара высокоточным оружием поразили пункт базирования иностранных наемников. Было уничтожено более 90 боевиков.

15 августа Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 иностранных наемников под Харьковом. Кроме того, констатировались высокие потери среди военнослужащих 105-го и 107-го батальонов 63-й механизированной бригады вооруженных формирований Украины.

В тот же день пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне Киева, в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. Они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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