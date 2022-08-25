Захарова выразила надежду на расследование Кипром нападения на россиянку

Министерство иностранных дел РФ ждет от Кипра объективного расследования инцидента с нападением на гражданку России в Ларнаке. Об этом 25 августа заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Каждый подобный случай фиксируется российской стороной. Рассчитываем, что кипрские власти проведут тщательное, объективное и непредвзятое расследование, примут меры в соответствии с действующим национальным законодательством. Ожидаем реакцию», — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Инцидент произошел 22 августа в городе Ларнака во время празднования Дня российского флага. На активистку координационного совета российских соотечественников Кипра Людмилу Чуйкову, а также на группу россиян, которые находились рядом с ней, с ножом напала гражданка Украины.

На видео, распространенном в соцсетях, заметно, что нападавшая была в состоянии алкогольного опьянения и настроена весьма агрессивно. Кипрским полицейским удалось ее быстро обезвредить и задержать. Однако позднее стало известно, что полиция отпустила украинку.

Суд над гражданкой Украины состоится 19 сентября.