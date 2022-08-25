Старателю вынесли приговор за кражу 1 кг золота в Якутии

Суд в Якутии вынес приговор бывшему работнику золотодобывающего предприятия за кражу 1 кг золота. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике Саха (Якутия).

Оймяконский районный суд признал мужчину виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере». Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно.

Стоимость похищенного золота составила более 3,7 млн рублей. Драгметалл обращен в доход государства.

Как отмечает ИА SakhaNews, в ходе судебного заседания подсудимый признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.