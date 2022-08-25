Германии предрекли дефицит туалетной бумаги из-за энергетического кризиса

Энергетический кризис в Германии может привести к сокращению производства туалетной бумаги. Об этом заявил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.

«В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надежность поставок», — приводит ассоциация его слова в сообщении 25 августа, накануне Всемирного дня туалетной бумаги.

По данным Die Papierindustrie, каждый житель ФРГ в среднем за год расходует 134 рулона туалетной бумаги.

«В условиях нынешнего энергетического кризиса нашим главным приоритетом является обеспечение людей этим важным товаром», — сказал Кренгель.

Ранее, 18 августа, стало известно, что житель Германии придумал, как отапливать дом с помощью туалетной бумаги. Он засунул один рулон в консервную банку и поджег ее с помощью этилового спирта. По словам изобретателя, одного комплекта бумаги хватает на подогрев температуры в комнате на два градуса в течение часа.

27 июля СМИ в Германии сообщили о возможном дефиците туалетной бумаги в стране. Его причиной могут стать высокие цены на газ и электроэнергии, которые делают производство нерентабельным.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. По информации агентства, при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

До этого, 15 августа, глава германской Левой партии Мартин Ширдеван предрек протесты в стране к осени из-за роста цен на энергоносители и из-за растущей инфляции.

В начале августа сообщалось, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза. По предварительным данным, рост цен составит 133%.

Поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину германской стороне, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.