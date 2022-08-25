Рианна выпустила линию косметики с кетчупом

34-летняя американская певица и продюсер Рианна объединилась с арт-коллективом MSCHF для создания лимитированной палитры косметики, состоящей из шести пакетов, в каждом из которых содержится либо кетчуп, либо блеск для губ. Об этом 23 августа сообщил портал Page Six Style.

Поклонники разделились по поводу нового выпуска и заполнили раздел комментариев к этой новости своими мнениями.

«Извините, но кто захочет потратить $25, чтобы в итоге получить пакетики кетчупа», — написал один из них, а другой пошутил: «Рианна все еще в декретном отпуске… кто подписал контракт?».

Третий спросил: «Можно ли повторно запечатывать пакеты, если они глянцевые? У меня так много вопросов».

MSCHF ранее работали с американским рэпером Lil Nas X над его скандальными «Ботинками сатаны», сделанными из «одной капли человеческой крови», что привело к судебному иску Nike в 2021 году.

Рианна последние несколько месяцев занимается воспитанием сына от рэпера ASAP Rocky, который родился в мае текущего года.