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Эксперт разъяснил изменения в ЕГЭ по русскому языку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В отличие от прошлого года в текущие демоверсии ЕГЭ по русскому языку не стали добавлять новые задания. Изменения и уточнения коснулись только существующих вопросов на основе прошедшего в июне экзамена. Об этом 25 августа рассказал «Известиям» руководитель методической разработки образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

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По его словам, в порядке экзамена специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) «навели красоту и порядок» в тех условиях и заданиях, которые ранее можно было трактовать неоднозначно. При этом контрольно-измерительные материалы сохранили общую тенденцию проверки учеников не только на знание правил, но и на умение комплексно анализировать текст.

«В частности, в тестовой части ЕГЭ теперь есть задания базового и повышенного уровня сложности (№ 3, 21 и 26). Это связано с тем, что из года в год выпускники даже с хорошим средним баллом показывают по ним низкий процент выполнения», — пояснил Мушта.

Эксперты также расширили орфоэпический словник и словарь паронимов. В сочинении за комментарий теперь можно получить максимум пять баллов, так как не нужно отдельно указывать связь и затем ее анализировать.

Кроме того, из критериев по орфографической и пунктуационной грамотности убрали понятие «негрубая ошибка». Теперь те ошибки, которые ранее квалифицировались как негрубые, не будут влиять на критерии по оценке грамотности.

«К негрубым ошибкам ФИПИ относит те, которые не влияют на грамотность. Например, употребление большой буквы в составных названиях. Это очень специфичные правила, и они действительно не влияют на общий уровень грамотности. Эксперты при виде такой ошибки не будут ее учитывать», — сказал Мушта.

При этом задание на корни (№ 9) спустя два года вернулось к своему прежнему виду, когда нужно поставить правильные буквы вместо пропущенных.

«Это задание долго вызывало споры среди преподавателей, учеников и лингвистов. Получалось, что хотели проверить знание орфографических правил на правописание корней, а ударились в научные споры о происхождении слов. Это важное и позитивное возвращение к старому формату», — отметил эксперт.

В этот же день Мушта прокомментировал изменения в ЕГЭ по истории и биологии. Он отметил, что в демоверсиях контрольно-измерительных материалов по этим двум предметам произошли самые серьезные изменения. Наблюдается явная тенденция к преобразованию экзамена в сторону аналитического мышления ученика. Делается это для того, указал эксперт, чтобы выпускники могли не просто решить задания на основе изученных фактов, но умели размышлять и анализировать информацию.

Ранее на сайте Рособрнадзора были опубликованы проекты контрольных измерительных материалов по ЕГЭ на 2023 год. Изменения коснутся почти всех предметов, кроме географии.

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