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Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Президент РФ Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства россиянами индивидуальных домов. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля 24 августа.

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«Правительству РФ в целях развития индивидуального жилищного строительства представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно», — говорится в документе.

Предложения должны быть представлены в срок до 10 сентября.

Российское правительство 1 июня сообщило о запуске пилотной льготной ипотечной программы на строительство россиянами частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

Ставка не превышает 9% годовых, а максимальный размер займа составляет от 6 млн до 12 млн рублей в зависимости от региона. Так, максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях — 12 млн рублей.

Предполагалось, что в 2022 году по проекту будет выдать около 8 тыс. кредитов.

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