Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства россиянами индивидуальных домов. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля 24 августа.
«Правительству РФ в целях развития индивидуального жилищного строительства представить предложения по расширению ипотечной программы по строительству объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому гражданами самостоятельно», — говорится в документе.
Предложения должны быть представлены в срок до 10 сентября.
Российское правительство 1 июня сообщило о запуске пилотной льготной ипотечной программы на строительство россиянами частных жилых домов своими силами — без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.
Ставка не превышает 9% годовых, а максимальный размер займа составляет от 6 млн до 12 млн рублей в зависимости от региона. Так, максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях — 12 млн рублей.
Предполагалось, что в 2022 году по проекту будет выдать около 8 тыс. кредитов.