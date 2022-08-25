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В ГД заявили о готовности России отреагировать на запрос Киева о переговорах

Депутат ГД Слуцкий заявил о готовности России обсуждать переговоры в случае согласия Киева
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Россия отреагирует и обсудит согласие Украины на любые переговоры. Об этом 25 августа заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«В случае если украинская сторона заявит, что готова к переговорам на любом уровне, в любом формате, тогда будем это обсуждать и реагировать», — сказал он по итогам внепланового Совета Госдумы.

Днем ранее на желание РФ разрешить ситуацию на Украине путем переговоров указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что урегулирование ситуации переговорами должно состояться при условии, что поставленные Москвой цели и задачи спецоперации будут выполнены.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

13 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, мирные переговоры российской и украинской сторон будут означать победу России. Он отметил, что на данный момент у Киева нет поводов для возобновления мирных переговоров.

До этого, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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