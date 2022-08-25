Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Политика
В Совфеде допустили вероятность военного переворота на Украине
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Политика
Путин поручил доработать стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ
Мир
В ФРГ пожаловались на предубеждения в отношении выступающих за мир политиков
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Госдеп заявил о будущем продолжении диалога с Россией по соглашению на смену ДСНВ

Госдеп США: Москва и Вашингтон продолжат диалог по соглашению на смену ДСНВ
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры между Россией и США по выработке соглашения на замену Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжатся, когда ситуация будет этому способствовать. Об этом 25 августа заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями.

Не опять, а СНВ: почему РФ запретила США инспекции на своих объектах
И какими последствиями грозит это решение

«Как вам известно, переговоры в данный момент не ведутся ввиду ситуации, с которой мы имеем дело. Эти переговоры продолжатся в будущем, когда ситуация позволит», — сказала она в ходе брифинга.

Говоря о взаимных инспекциях на объектах России и США в рамках СНВ-3, она подчеркнула, что стороны ищут возможности их возобновления.

«Как нам известно, со стороны России имеет место некоторое противодействие, но мы пытаемся определить, как нам продвинуться вперед в данном вопросе», — отметила дипломат.

Единственный российско-американский режим контроля над ядерным вооружением ДСНВ-3 завершается в 2026 году. Россия и США работали над новым документом, но прервали диалог после начала военной спецоперации России на Украине.

24 августа посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон должен сделать реальные шаги по выполнению обязательств, которые налагает на них СНВ-3. По словам дипломата, возобновление инспекций в рамках договора будет возможным в случае, если интересы России и США будут учитываться на равноправной и взаимной основе.

22 августа глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отметил, что работа двух стран в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений продолжается, и санкции не мешают российской стороне проводить инспекции на американских объектах.

8 августа Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022