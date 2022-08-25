Госдеп заявил о будущем продолжении диалога с Россией по соглашению на смену ДСНВ

Переговоры между Россией и США по выработке соглашения на замену Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) продолжатся, когда ситуация будет этому способствовать. Об этом 25 августа заявила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями.

«Как вам известно, переговоры в данный момент не ведутся ввиду ситуации, с которой мы имеем дело. Эти переговоры продолжатся в будущем, когда ситуация позволит», — сказала она в ходе брифинга.

Говоря о взаимных инспекциях на объектах России и США в рамках СНВ-3, она подчеркнула, что стороны ищут возможности их возобновления.

«Как нам известно, со стороны России имеет место некоторое противодействие, но мы пытаемся определить, как нам продвинуться вперед в данном вопросе», — отметила дипломат.

Единственный российско-американский режим контроля над ядерным вооружением ДСНВ-3 завершается в 2026 году. Россия и США работали над новым документом, но прервали диалог после начала военной спецоперации России на Украине.

24 августа посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон должен сделать реальные шаги по выполнению обязательств, которые налагает на них СНВ-3. По словам дипломата, возобновление инспекций в рамках договора будет возможным в случае, если интересы России и США будут учитываться на равноправной и взаимной основе.

22 августа глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс отметил, что работа двух стран в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений продолжается, и санкции не мешают российской стороне проводить инспекции на американских объектах.

8 августа Москва инициировала временный вывод своих объектов из-под инспекций в рамках ДСНВ вследствие «упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».