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В МИД Эстонии заявили о наращивании усилий по изоляции России

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: страна будет добиваться дальнейшей изоляции России и ее исключения из международных организаций
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что республика будет наращивать усилия по изоляции России и добиваться ее исключения из международных организаций. Об этом 25 августа сообщает газета Postimees.

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«Есть несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях. Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, <...>, участие в которых является для России делом чести и престижа», — приводит издание слова главы эстонского МИДа.

Рейнсалу добавил, что Эстония активно поддерживала инициативы ЕС, способствующие изоляции России в международных организациях. А во многих случаях республика даже была инициатором этих идей.

«Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведем <...> в направлении изоляции России», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Ранее, 25 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что считает свободную выдачу туристических шенгенских виз россиянам подрывающей режим санкций ЕС. По ее мнению, выдачу туристических виз нужно остановить на период российской спецоперации на Украине. Такая мера должна быть принята на уровне Евросоюза, так как запреты отдельных стран-членов будут менее эффективны, уверена Каллас

За день до этого Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности Эстонии. Тогда политик еще раз подчеркнула ранее высказанное ею утверждение, что путешествия в Европу являются «не правами человека», а «привилегией».

23 августа сообщалось, что страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд на свои территории граждан из России, даже невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

С 18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными в республике шенгенскими визами. Ожидается, что страна прекратит пускать на свою территорию россиян с визами из любой страны ЕС.

При этом в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Власти Швеции 21 августа выступили против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Болгария, Греция и Португалия.

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