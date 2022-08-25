Суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Ройзману запрет определенных действий

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения экс-меру Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий, сообщает корреспондент «Известий» 25 августа.

Так, бывшему чиновнику запрещено использовать средства связи, пользоваться интернетом и посещать публичные места, а также общаться со свидетелями.

Суд постановил освободить Ройзмана из-под стражи в зале суда.

О задержании экс-мэра стало известно накануне. Правоохранители провели обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее. Бывшего градоначальника этапируют в Москву для проведения следственных действий.

Как уточнил адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов, правоохранители задержали его по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в Сети по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.