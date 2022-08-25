Стелу «Город трудовой доблести» откроют в Иркутске в сентябре

В Иркутске на Байкальском кольце установили 25-метровый шпиль стены «Город трудовой доблести». Открытие запланировано на сентябрь, церемония будет приурочена к празднованию 85-летия Иркутской области.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, для установки шпиля потребовалось два высотных крана. В ближайшее время должны поступить шесть бронзовых панно, которые украсят постамент стелы.

По данным городских властей, работы идут согласно графику. Помимо установки стелы в обязанности подрядчика входит благоустройство территории. Рабочие обустроят тротуары, установят скамейки и урны, выполнят озеленительные работы. Кроме того, на площадке установят прожекторы, которые будут подсвечивать стелу в темное время суток.

«Установка стелы — очень важное, эпохальное даже, событие в истории города Иркутска. <…> Иркутяне, работая в тылу, внесли значимый вклад в победу. И сегодня мы вместе, всем городом, отдаем дань уважения. Поэтому важно завершить установку стелы в срок», — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В 2020 году указом президента России Владимира Путина Иркутску было присвоено звание «Город трудовой доблести». В 2021-м на месте установки будущей стелы был заложен камень.