Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС
Мир
В Риге демонтировали последний элемент памятника Освободителям
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты
Мир
Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза
Политика
В Совфеде допустили вероятность военного переворота на Украине
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Политика
Путин поручил доработать стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ
Мир
В ФРГ пожаловались на предубеждения в отношении выступающих за мир политиков
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Джокович заявил о пропуске Открытого чемпионата США по теннису

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Juergen Hasenkopf
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский теннисист Новак Джокович 25 августа сообщил, что не выступит на Открытом чемпионате США (US Open) в этом году.

Выездная сессия: как проходила депортация Новака Джоковича из Австралии
Отказавшийся от вакцинации самый титулованный теннисист мира десять дней боролся с властями Зеленого континента

«К сожалению, в этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо фанатам за ваши сообщения о любви и поддержке. Удачи моим товарищам по игре! Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова выступить на соревнованиях», — написал он в Twitter.

Джокович не уточнил, с чем связано решение о пропуске турнира. Однако, как отмечает «Спорт-Экспресс», ранее в этот день стало известно, что въезд в США разрешен только тем иностранцам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Джокович же известен своим принципиальном отказом от прививки.

Серб, возглавлявший в прошлом мировой рейтинг, ранее уже пропускал в этом году другой турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. Тогда он не смог получить разрешение на въезд в страну также из-за отказа пройти вакцинацию.

Джокович является действующим финалистом US Open. В прошлом году он уступил в матче за титул россиянину Даниилу Медведеву.

9 августа сообщалось, что организаторы US Open рассматривали возможность отстранить от соревнований российских и белорусских теннисистов по примеру Уимблдона.

В июне Ассоциация тенниса США (USTA) решила допустить теннисистов из России и Белоруссии на US Open в нейтральном статусе. Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022