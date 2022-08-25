Джокович заявил о пропуске Открытого чемпионата США по теннису

Сербский теннисист Новак Джокович 25 августа сообщил, что не выступит на Открытом чемпионате США (US Open) в этом году.

«К сожалению, в этот раз я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо фанатам за ваши сообщения о любви и поддержке. Удачи моим товарищам по игре! Буду поддерживать хорошую форму и позитивный настрой и ждать возможности снова выступить на соревнованиях», — написал он в Twitter.

Джокович не уточнил, с чем связано решение о пропуске турнира. Однако, как отмечает «Спорт-Экспресс», ранее в этот день стало известно, что въезд в США разрешен только тем иностранцам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Джокович же известен своим принципиальном отказом от прививки.

Серб, возглавлявший в прошлом мировой рейтинг, ранее уже пропускал в этом году другой турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. Тогда он не смог получить разрешение на въезд в страну также из-за отказа пройти вакцинацию.

Джокович является действующим финалистом US Open. В прошлом году он уступил в матче за титул россиянину Даниилу Медведеву.

9 августа сообщалось, что организаторы US Open рассматривали возможность отстранить от соревнований российских и белорусских теннисистов по примеру Уимблдона.

В июне Ассоциация тенниса США (USTA) решила допустить теннисистов из России и Белоруссии на US Open в нейтральном статусе. Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.