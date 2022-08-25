Врач рассказала об опасности кабачков при некоторых диагнозах

Гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Елена Манило рассказала, что кабачки опасны при болезнях почек и панкреатите.

В беседе с Газетой.Ru в четверг, 25 августа, она объяснила, что в растении содержится большое количество витамина С. Съев 100 г кабачка, человек закрывает 30% суточной нормы витамина, однако в больших количествах и в свежем виде продукт раздражает слизистые органов желудочно-кишечного тракта, отметила врач.

Переедание кабачка может вызвать обострение гастрита, язвы и колита. Кроме того, растение запрещено есть при обострении хронического панкреатита.

Также продукт не рекомендуется при болезнях почек: иелонефрите, мочекаменной болезни и почечной недостаточности. Причина — сильный мочегонный эффект растения. Кроме того, в кабачках высокое содержание солей калия, которые способствуют образованию камней в почках, отметила Манило.

Ранее, 28 июля, врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов отметил кабачки как продукт, способствующий профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

В беседе с «Известиями» он рекомендовал исключить из рациона пищу, содержащую «скрытую» соль в составе — различные колбасные и хлебобулочные изделия. Также врач посоветовал разнообразить рацион продуктами с высоким содержанием калия и магния — гречневой крупой, кабачками, морской капустой.