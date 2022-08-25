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В США призвали создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вашингтон призывает отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС и создать там демилитаризованную зону. Об этом 25 августа заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.

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«Мы продолжаем призывать к прекращению военных действий на ядерных объектах или вблизи них и вернуть контроль над ними Украине и, безусловно, создать демилитаризованную зону вокруг атомных станций — это то, необходимость чего мы подчеркиваем», — сказала она на брифинге.

По словам Дженкинс, США работают с партнерами над организацией визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

Ранее в этот день сообщалось, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как пояснили в администрации региона, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Отмечалось, что специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Тогда же стало известно, что Международное агентство по атомной энергии направит миссию для осмотра ЗАЭС в ближайшие дни. В миссию войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки последствий обстрелов станции.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов. По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгения Балицкого, всего в Запорожье было зафиксировано 29 обстрелов. Днем ранее было зафиксировано 73 прилета со стороны Украины.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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