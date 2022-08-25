В ФРГ пожаловались на предубеждения в отношении выступающих за мир политиков

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Премьер Саксонии заявил, что выступающих за переговоры Москвы и Киева политиков считают сторонниками Путина
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что людей, которые в Германии выступают за переговоры Москвы и Киева называют сторонниками президента России Владимира Путина. Об этом он 25 августа рассказал в беседе с телеканалом ZDF.

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«Мы слишком активно участвуем в происходящем, предоставляя оружие и деньги Украине. А таких людей, как я, которые призывают к заморозке и переговорам, выставляют наивными и придерживающимися пропутинской позиции», — отметил он.

Кречмер добавил, что в сложившейся ситуации нужно найти точки соприкосновения со странами, которые также испытывают экономические сложности на фоне ситуации вокруг Украины.

«Опыт показывает, что надо найти союзников… в том числе и среди тех стран… которые поддерживают скорее российскую сторону… но которые также страдают от экономических перекосов и поэтому не заинтересованы в том, чтобы всё продолжалось», — сказал политик.

Премьер-министр, однако, подчеркнул, что проведение переговоров между Россией и Украиной не будет означать то, что Киев будет обязан пойти на все условия, которые продиктует Москва и отказаться от своих территорий.

Ранее, 24 августа, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на то, что Россия рассчитывает на решение конфликта на Украине путем переговоров.

13 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, переговоры российской и украинской сторон будут означать победу России. Он отметил, что на данный момент у Киева нет поводов для возобновления мирных переговоров.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

До этого, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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