Почетный консул Украины в Новой Зеландии Александр Киричук заявил, что покинул пост из-за несогласия с политикой Киева. Об этом он рассказал 25 августа The Guardian.

Дипломат сообщил, что выступил против призыва украинского правительства к иностранным наемникам принять участие в боевых действиях на стороне Киева.

Киричук добавил, что получил сотни запросов от новозеландцев по поводу вступления в иностранный легион вооруженных сил Украины (ВСУ) и попытался отговорить каждого из них отказаться от этого.

Ранее в этот день стало известно, что десятки наемников из Новой Зеландии выполняют боевые и небоевые задачи на Украине. Островное государство официально не имеет военного присутствия, но предоставило Киеву гуманитарную помощь и отправило войска в Великобританию для помощи в обучении украинской армии.

19 августа стало известно, что военные ВС РФ в результате нанесения удара высокоточным оружием поразили пункт базирования иностранных наемников. Было уничтожено более 90 боевиков.

15 августа Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 иностранных наемников под Харьковом. Кроме того, констатировались высокие потери в 105-м и 107-м батальонах 63-й механизированной бригады вооруженных формирований Украины.

В тот же день пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне Киева, в суде ДНР рассказал о том, как большинство наемников проникают на Украину. По его словам, они долетают регулярными авиарейсами до Польши, а затем едут на такси до города Перемышль.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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