Citigroup заявила, что свернет розничный бизнес в России

Финансовая корпорация Citigroup 25 августа заявила, что будет поэтапно сворачивать бизнес в России.

«Citi сегодня объявил о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В ходе этого процесса Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса в России», — сообщили в пресс-службе группы.

В корпорации рассчитывают, что расходы на уход из РФ составят примерно $170 млн в основном из-за затрат на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и других относящихся к процессу выплат.

Ранее, 15 апреля, сообщалось, что Citigroup приняла решение о выходе с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. Группа объяснила это обновлением своей стратегии.

Citigroup — один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Его основой является Citibank.