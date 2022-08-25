Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Приангарье

В Иркутской области в результате лобового столкновения легковых автомобилей пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 24 августа на трассе «Байкал» недалеко от Слюдянки. По предварительным данным, столкнулись Audi 100 и Kia K5, движущиеся во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали 19-летний водитель Audi и его 19-летняя пассажирка, а также 32-летняя водитель Kia и ее 36-летний пассажир, пишет ИА IrkutskMedia. Их госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в этот день сообщалось, что двухлетняя девочка погибла в результате ДТП на трассе Шарлык – Новосергиевка в Оренбургской области. Легковой автомобиль опрокинулся в кювет.