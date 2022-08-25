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В ГД оценили действия МИД Чехии после слов министра обороны страны о Дугиной

Депутат Белик: слова министра обороны Чехии о Дугиной говорят об отсутствии любых принципов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Лучшая защита — это нападение. Таким образом член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 25 августа прокомментировал «Известиям» вызов российского посла Александра Змеевского в МИД Чехии.

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23 августа министр обороны Чехии Яна Чернохова сказала, что не испытывает жалости к убитой журналистке Дарье Дугиной. В ответ на это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает оценки данного высказывания правоохранительными органами Чехии. Он отметил, что такие слова не только носят аморальный характер, но и являются поддержкой и пропагандой терроризма в отношении гражданских лиц.

На следующий день было принято решение вызвать в МИД Чехии российского посла Змеевского.

«Заявление России в Совете Безопасности ООН Чехия сочла поводом для вызова российского посла в МИД, потому что наша страна честно и прямо указала на то, что слова министра обороны Чехии требуют оценки правоохранительных органов», — заявил Белик.

Депутат добавил, что слова министра обороны Чехии недопустимы, «они говорят об отсутствии не только элементарной этики, но и об отсутствии любых принципов, на которых строится здоровое общество».

Ранее на вызов российского посла в МИД Чехии отреагировала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Она подчеркнула, что таким образом власти Чехии показали, что поддерживают террористические действия в отношении гражданского населения.

Дарья Дугина была убита вечером 20 августа. Она направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» на автомобиле. Около 21:35 в районе поселка Большие Вязёмы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца, философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент он передумал и пересел в другое авто.

Два дня спустя ФСБ заявила о раскрытии преступления. Выяснилось, что его исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан. В день убийства они находились на литературно-музыкальном фестивале «Традиция», где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя.

По факту убийства Дугиной было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). Кроме того, Следственный комитет России 23 августа рассказал о намерении объявить Наталью Вовк в розыск.

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