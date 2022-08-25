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Врачи в Подмосковье извлекли из легкого пациентки фрагмент зубного протеза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Московской области медики извлекли из легкого пациентки фрагмент зубного протеза. Об этом в четверг, 25 августа, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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Как рассказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва», 56-летняя пациентка обратилась к врачам Долгопрудненской центральной городской больницы с жалобами на сухой кашель, одышку, кровохарканье и боли в грудной клетке. В ходе обследования специалисты выявили у нее доброкачественное образование в правом легком.

Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Михаил Завьялов, врачи назначили женщине диагностическую видеобронхоскопию. Ее провели под наркозом. Во время процедуры была обнаружена обструкция — непроходимость правого бронха, возникшая из-за застрявшего там обломка зубного протеза.

Инородное тело из легкого извлекли. Женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

В мае врачи в Московской области спасли 24-летнего пациента, который во время еды проглотил зубной протез. Пациенту провели эндоскопическую операцию под руководством мультидисциплинарной команды врачей: отоларинголога, эндоскописта и анестезиолога-реаниматолога. Врачам удалось избежать осложнений, разрывов и ран при удалении протеза.

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