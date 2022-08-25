В Совфеде допустили вероятность военного переворота на Украине

Смена власти на Украине возможна силами украинских военнослужащих, у них есть реальный потенциал, считает первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Военные могли бы, если у них созреет такой план. У них и потенциала хватит, и это сила. Потому что с военными СБУ не справится, если что», — рассказал Джабаров 25 августа «РИА Новости».

По его словам, гражданское население не будет сменять власть из-за отсутствия денег.

«Оно поднималось, когда шла оплата, майдан, когда были спонсоры специальные — зарубежные и внутренние. И ситуация была другая», — отметил сенатор.

Более того, уверен Джабаров, Служба безопасности Украины (СБУ) работает агрессивно и сразу пресекает любое недовольство, поэтому любая попытка сменить власть будет сведена к нулю.

По мнению сенатора, нынешний главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный не станет руководителем страны из-за плохой репутации, наработанной в ходе спецоперации. Однако новым лидером может стать темная лошадка из ближайшего окружения Залужного, отметил политик.

Ранее 25 августа стало известно, что Запад определился с преемниками президента Украины Владимира Зеленского. Как заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива, контролировать западные территории Украины будут главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко, бывший глава МВД Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко.

По его мнению, «план смены команд у власти» возник у Вашингтона еще весной

Ранее 25 августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у специальной операции есть «всего полтора» сценария окончания. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации.

О начале спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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