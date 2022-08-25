Захарова высмеяла планы Киева стать осью системы безопасности Евросоюза

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 августа высмеяла заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Украина планирует стать осью системы безопасности Евросоюза, а не просто членом сообщества.

«Ребята перепутали ось с шестом», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

23 августа Ермак рассказал, что в конце лета будет представлен первый документ с рекомендациями по гарантиям безопасности для Украины.

23 июня участники саммита ЕС в Брюсселе приняли решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в союз. Переговоры по данной теме начнутся после того, как Киев выполнит ряд условий: активизирует борьбу с коррупцией, проведет деолигархизацию и судебную реформу.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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