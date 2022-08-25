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НефАЗ лидирует на рынке автобусов в России

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Бренд «НефАЗ» стал самым популярным на российском рынке новых автобусов по итогам третьей недели августа 2022 года. Об этом 25 августа сообщило агентство «Автостат».

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По оценке специалистов, рынок новых автобусов в России во многом зависит от госзакупок, поэтому ситуация на нем может кардинально меняться, однако НефАЗ (бренд входит в КамАЗ) умудрился стать лидером рынка вторую неделю подряд.

В период с 15 по 21 августа новые автобусы «НефАЗ» были куплены в количестве 64 единиц. На втором месте обосновался другой известный производитель автобусной техники — ПАЗ (45 шт.). Третье место осталось за китайским Yutong (20 шт.). В пятерку лидеров также попали «Волгабас» и ЛИАЗ (18 и 10 шт. соответственно).

На рынке автобусов в России самые прочные позиции у бренда «ПАЗ», который входит в группу ГАЗ. Доля автобусов из Павлово по итогам семи месяцев 2022 года составила 43%.

Аналитики отметили, что ПАЗ ни в одну из недель августа текущего года не был лидером рынка, однако по суммарному показателю с 1 по 21 августа текущего года имеет самый лучший результат. За прошедшие три недели августа 2022 года в России был куплен 151 новый пазик.

Совсем немного от этих показателей отстал НефАЗ (147 шт.), а замкнул тройку лидеров «Волгабас» (105 шт.). Показатели каждого из оставшихся брендов составили менее сотни новых автобусов.

27 июля НефАЗ поставил в Новосибирск вторую партию автобусов большого класса. Все машины для работы на регулярных маршрутах снабжены моторами, работающими на компримированном природном газе.

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