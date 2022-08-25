НефАЗ лидирует на рынке автобусов в России
Бренд «НефАЗ» стал самым популярным на российском рынке новых автобусов по итогам третьей недели августа 2022 года. Об этом 25 августа сообщило агентство «Автостат».
По оценке специалистов, рынок новых автобусов в России во многом зависит от госзакупок, поэтому ситуация на нем может кардинально меняться, однако НефАЗ (бренд входит в КамАЗ) умудрился стать лидером рынка вторую неделю подряд.
В период с 15 по 21 августа новые автобусы «НефАЗ» были куплены в количестве 64 единиц. На втором месте обосновался другой известный производитель автобусной техники — ПАЗ (45 шт.). Третье место осталось за китайским Yutong (20 шт.). В пятерку лидеров также попали «Волгабас» и ЛИАЗ (18 и 10 шт. соответственно).
На рынке автобусов в России самые прочные позиции у бренда «ПАЗ», который входит в группу ГАЗ. Доля автобусов из Павлово по итогам семи месяцев 2022 года составила 43%.
Аналитики отметили, что ПАЗ ни в одну из недель августа текущего года не был лидером рынка, однако по суммарному показателю с 1 по 21 августа текущего года имеет самый лучший результат. За прошедшие три недели августа 2022 года в России был куплен 151 новый пазик.
Совсем немного от этих показателей отстал НефАЗ (147 шт.), а замкнул тройку лидеров «Волгабас» (105 шт.). Показатели каждого из оставшихся брендов составили менее сотни новых автобусов.
27 июля НефАЗ поставил в Новосибирск вторую партию автобусов большого класса. Все машины для работы на регулярных маршрутах снабжены моторами, работающими на компримированном природном газе.