Доктор наук оценил последствия отключения ЗАЭС от энергосети

Полное отключение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от энергосети не несет за собой никаких последствий. Об этом 25 августа «Известиям» сообщил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

«Никаких опасностей нет. Это нормальный режим работы станции, когда, например, во время ремонта происходит полное отключение от сети. Это штатная ситуация, которая предусмотрена проектом станции», — сказал он.

Специалист пояснил, что на АЭС находится специальное оборудование, которое предназначено для питания объекта электричеством.

Ранее в этот день на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как пояснили в ВГА региона, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Отмечалось, что специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

За сутки вооруженные силы Украины нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов. По словам главы ВГА региона Евгения Балицкого, всего в Запорожье было зафиксировано 29 обстрелов. Днем ранее было зафиксировано 73 прилета со стороны Украины.

25 августа стало известно, что Международное агентство по атомной энергии направит миссию для осмотра ЗАЭС в ближайшие дни. В миссию войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки последствий обстрелов станции.

24 августа официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отметил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может способствовать снижению напряженности.

Тогда же корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия прилета американского гаубичного снаряда на территорию атомной электростанции.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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