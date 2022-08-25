«Газпром» отрицает наличие у Канады турбин для «Северного потока»

Ни одна из турбин компрессорной станции (КС) «Портовая» не проходит ремонт в Канаде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский энергетический холдинг «Газпром».

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — уточнили в госкорпорации.

Подробности касательно работы станции «Портовая» и ее состояния не приводятся.

24 августа канадский телеканал CBC со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Мелани Жоли сообщил, что страна готова вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока». По словам дипломата, речь идет о пяти агрегатах.

В середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания из Канады.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ. Однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. При этом, по информации агентства DPA, турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к эксплуатации.

Российская компания отметила, что для получения турбин необходимы документы о том, что они не попадают под действие антироссийских санкций.

19 августа стало известно, что «Газпром» приостанавливает транспортировку газа по газопроводу «Северный поток» на трое суток с 31 августа. Это необходимо для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, отмечает «Газета.Ru».

При этом стоимость газа в Европе поднимается несколько дней подряд. С конца июля она держится на высоких отметках. Так, 24 августа цена энергоресурса в европейских странах превысила $3100 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.