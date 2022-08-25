В Госдуме ответили на заявление Канады о готовности вернуть все турбины для СП

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный 25 августа прокомментировал «Известиям» заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о том, что Оттава выразила готовность вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока» (СП).

«Канада на самом деле просто пытается одновременно соблюсти и санкции и удовлетворить просьбу Германии, чтобы турбины были отремонтированы в рамках контракта и отгружены «Газпрому». «Газпром» же просит для всех турбин, которые установлены на компрессорной станции «Портовая», сделать исключения из санкций, чтобы проводить необходимое техническое обслуживание», — сказал он.

Завальный отметил, что российская компания просит соблюдения контрактных обязательств со всех сторон и не предпринимает «попыток усидеть на двух стульях», поскольку в любой момент договоренности могут быть нарушены.

«И получится так, что Германия свои проблемы решит, а «Газпром» не сможет продолжить нормальную эксплуатацию СП и будет нести убытки, как и, кстати, остальные европейские участники проекта», — сказал депутат.

Накануне Жоли заявила, что Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин газопровода «Северный поток», несмотря на то что одну турбину, которая уже была возвращена Германии, компания-эксплуатант отказалась принимать, сославшись на технические проблемы.

На следующий день «Газпром» заявил, что на ремонте в Канаде сейчас не находится ни одна из турбин «Северного потока».

Украина раскритиковала Канаду за согласие по просьбе Германии освободить Siemens Canada от санкций ради возвращения турбин. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что Кремль расценит этот шаг как признак слабости. Но канадское правительство осталось при своем мнении, расценивая свое решение как необходимое для обеспечения поставок газа в Германию.

Объемы поставки газа в ФРГ упали из-за проблем с возвращением турбины для газопровода «Северный поток», которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в ФРГ по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину Германии, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.