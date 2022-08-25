Новые школа и гимназия появятся в Тюмени

В Тюмени появятся новые школа № 56 и гимназия № 4. Об этом порталу «Наш город» сообщили в пресс-службе департамента образования города.

Будущую школу № 56 возводят в микрорайоне Ново-Патрушево. Она сможет принять 1,2 тыс. учеников. Здание планируется сдать в эксплуатацию до конца 2022 года, а открыть учреждение — в январе будущего года.

Еще одно учебное заведение появится после реорганизации. Как уточняет Megatyumen.ru, в настоящее время два корпуса гимназии № 49, расположенные на улице Вьюжной, 4, и улице Пархоменко, 60, существенно удалены друг от друга. В связи с этим было принято решение объединить корпус на Вьюжной и строящуюся школу в микрорайоне Ямальский-2 на 1,2 тыс. мест в гимназию № 4.

Городские власти подчеркивают, что после реорганизации ученики и педагоги корпуса гимназии № 49 по улице Вьюжной продолжат учиться и работать в обычном режиме в том же здании. Для них изменится только номер образовательного заведения.