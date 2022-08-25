Минобороны России заявило об уничтожении «Искандером» эшелона ВСУ с 200 резервистами

Более 200 военнослужащих резерва вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в результате попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. Ликвидировано 10 единиц военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 25 августа.

Кроме того, по его словам, в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка».

«Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники», — уточнил Конашенков.

Также он рассказал о подавлении двух взводов реактивных систем залпового огня «Град» во время контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка.

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в Харьковской области, Донецкой Народной Республике, Запорожской области.

«Перехвачено 19 снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», — добавил представитель ведомства.

Накануне в Министерстве обороны РФ заявили, что потери украинских военнослужащих на донецком направлении превысили 600 человек в результате наступательных действий союзных сил.

21 августа Конашенков сообщил о ликвидации в районе Цукурино пункта временной дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

По данным Минобороны на 25 августа, всего с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожено 273 украинских самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой Народной Республики и ЛНР обратились за помощью к РФ.

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