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Военный эксперт счел нереализуемой возможность поставок истребителей на Украину

Военный эксперт Буранов: поставки истребителей на Украину Пентагоном — нереализуемый сценарий
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Фото: commons.wikimedia.org
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Поставки Пентагоном американских истребителей на Украину — практически нереализуемый сценарий, заявил военный эксперт Никита Буранов в четверг, 25 августа, в беседе с «Известиями».

По его словам, такой вариант развития событий практически невозможен, потому что на Украине осталось максимум несколько десятков оставшихся в живых летчиков. При этом точные данные неизвестны, так как Киев публикует потери в специальной военной операции России по защите Донбасса с большой задержкой.

Кроме того, оставшиеся в живых летчики обучены для полетов на самолетах Су-25, Су-24 и МиГ-29, причем их старых версиях.

«Это очень сильно отличается от того, что им могут передать, — либо старые F-15, либо старые F-16. Но даже в этом случае требуется, по моим самым смелым оценкам, не менее полугода для того, чтобы создать тактическое истребительное авиакрыло по образцу американского и, главное, заставить его эффективно действовать», — объяснил Буранов.

Днем ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль заявил, что Пентагон рассматривает возможность предоставления боевых самолетов Украине, однако данная инициатива пока не утверждена. На том же брифинге Каль отметил, что поставка отдельных видов вооружения киевскому режиму может занять от одного года до трех лет. Это объясняется тем фактом, что отдельные виды оружия находятся на стадии разработки.

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В тот же день, 24 августа, американский президент Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

В новый пакет военной помощи, приуроченный ко Дню независимости, вошли шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-мм калибра, 65 тыс. снарядов 120-мм калибра, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что с 2014 года США поставили Украине вооружения на общую сумму $15,5 млрд.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и в Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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