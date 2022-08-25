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Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

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Фото: Global Look Press/Xinhua/zhengsiyuan
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не отказывается от проведения трансграничной операции в Сирии. Об этом политик сообщил 25 августа в ходе церемонии в провинции Битлис на юго-востоке страны. Трансляцию вел телеканал ТРТ.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль

«Мы продолжим противодействие террористическим организациям, пока не обеспечим на глубину 30 км коридор безопасности вдоль наших южных границ от одного их края до другого. Я еще раз объявляю об этом всему миру», — отметил турецкий лидер.

Ранее, 23 августа, глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Турция должна уйти из Сирии, для того чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены. Министр отметил, что усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии, — это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории страны.

Ранее, 17 августа, турецкий политолог Керим Хас назвал «Известиям» возможную причину нанесения Турцией ударов по северу Сирии. Эксперт рассказал, что несколько дней назад глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара может помириться с сирийским руководством, после чего на севере Сирии, на территориях, подконтрольных Турции, начались протесты. По мнению политолога, эта ситуация показала, что примирение Турции и Сирии не будет легким.

16 августа минобороны Сирии сообщило, что Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по военным объектам около Алеппо, в результате чего погибли трое сирийских военных, еще шестеро получили ранения.

До этого, 1 июня, Эрдоган заявил, что его военные собираются начать новую антитеррористическую операцию на севере Сирии. При этом дата начала операции против членов Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», которые в Турции признаны террористическими организациями, не была заявлена.

Турция провела на севере Сирии с 2017 года три военные операции. В результате появилась буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, также турецкие войска взяли под контроль Африн и пограничные районы к востоку от реки Евфрат.

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