Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В Запорожье сообщили о теракте на складе гуманитарной помощи
Спорт
«Спартак» принял извинения «Факела» за запрет на пронос атрибутики
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Мир
Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции
Сюжет:

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала пародию на картину Серова с Путиным и дипломатами ЕС

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль разместила в своем аккаунте в Twitter ироничную картинку, на которой изображен президент РФ Владимир Путин, принимающий делегацию Евросоюза в Сочи в 2023 году.

Еврокризис 2.0: что ждет Брюссель из-за антироссийских санкций
ЕС предсказали печальный сценарий развития событий

Изображение представляет собой картину Владимира Серова «Ходоки у В.И. Ленина», где вместо революционера изображен разговаривающий с дипломатами российский лидер. Картинка сопровождается подписью на русском языке: «Февраль, 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

Ранее, 6 июня, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новые санкции Евросоюза против России не смогут решить ситуацию на Украине, а лишь приведут к кризису в самой Европе. По его словам, европейцы столкнутся с инфляцией и безработицей, а мир в целом с такими серьезными проблемами, как энергетический и продовольственный кризисы.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022