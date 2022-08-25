Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала пародию на картину Серова с Путиным и дипломатами ЕС

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль разместила в своем аккаунте в Twitter ироничную картинку, на которой изображен президент РФ Владимир Путин, принимающий делегацию Евросоюза в Сочи в 2023 году.

Изображение представляет собой картину Владимира Серова «Ходоки у В.И. Ленина», где вместо революционера изображен разговаривающий с дипломатами российский лидер. Картинка сопровождается подписью на русском языке: «Февраль, 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

Ранее, 6 июня, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новые санкции Евросоюза против России не смогут решить ситуацию на Украине, а лишь приведут к кризису в самой Европе. По его словам, европейцы столкнутся с инфляцией и безработицей, а мир в целом с такими серьезными проблемами, как энергетический и продовольственный кризисы.

Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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