В России количество военнослужащих увеличилось почти на 140 тыс. человек
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тыс. человек. Теперь в стране 2,04 млн солдат.
«Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации 25 августа.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Накануне Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
В ведомстве отметили героизм радиотелефониста, сержанта Сергея Токаря, который с первых дней спецоперации обеспечивает радиосвязью роты мотострелкового батальона, старшего командира отделения тяги минометной батареи, старшего сержанта Дениса Стародубова, а также командира взвода морской пехоты Тихоокеанского флота, гвардии старшего лейтенанта Владислава Аланкина.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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