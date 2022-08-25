Победителям лотерей от «Столото» стала доступна идентификация через «Госуслуги»

У победителей лотерей, распространяемых «Столото», с электронными билетами появилась возможность проходить идентификацию через свою учетную запись на «Госуслугах». Это касается только тех участников, кто выиграл призы в размере от 15 тыс. до 99 999 рублей, сообщает пресс-служба распространителя государственных лотерей.

Выигрыш можно получить наличными в лотерейных киосках «Столото» или на банковский счет. Если победитель выбирает безналичный расчет, то после авторизации через «Госуслуги» в личном кабинете «Столото» у пользователя откроется инструкция с тем, как отправить необходимый пакет документов в лотерейный центр и получить свой приз.

В компании отмечают, что нововведение «позволит сократить время проведения идентификации и упростить ее прохождение». Сервис доступен только для граждан РФ.

Ранее для получения выигрыша участник лотереи должен был заполнить специальную анкету и лично прийти в торговую точку «Столото». Такую же процедуру придется пройти победителям лотереи по типографскому билету, если до этого он не проходил идентификацию.

«Сейчас все процессы становятся быстрее, мир переходит на новые скорости, и этот новый способ существенно экономит время участников лотерей бренда «Столото» и делает для них более удобным получение выигрышей», — подчеркнула заместитель гендиректора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Идентификация для получения лотерейного выигрыша свыше 15 тыс. рублей обязательна по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Выигрыши до 14 999 рублей можно получить без идентификации, а победители с призами на сумму более 100 тыс. рублей должны пройти ее по прежним правилам, заполнив анкету и посетив торговую точку «Столото». Чтобы получить выигрыш более 600 тыс. рублей, нужно лично приехать в лотерейный центр «Столото» в Москву с пакетом документов либо пройти идентификацию в точке продаж и отправить документы по почте.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.