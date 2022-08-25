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Министр обороны Украины счел обязательной для всех военную подготовку

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Фото: Global Look Press/Mykola Tys
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Чиновники и депутаты Украины должны пройти обязательную военную подготовку. Об этом 25 августа написал в издании «Украинская правда» министр обороны страны Алексей Резников.

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«Наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием для работы на госслужбе, а также для баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и так далее», — отметил министр.

Резников добавил, что к тотальной обороне следует готовиться и гражданам страны. По словам украинского министра, каждому, а не только военным, придется «принести в жертву часть привычной жизни и комфорта ради Украины».

Глава минобороны Украины напомнил о 17-й статье украинской конституции, которая называет обязанностью народа защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

23 августа Резников отметил, что «усталость» мира от ситуации вокруг Украины вызывает у Киева опасения. Одной из главных угроз для Украины в противостоянии с Москвой является потеря интереса к событиям со стороны мирового сообщества.

12 июля бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив рассказал, что украинки, которых поставят на воинский учет, не смогут свободно выехать за границу. Сначала они должны будут получить разрешение военных комиссариатов.

Воинский учет для женщин начал действовать с января 2022 года и продлится на протяжении всего года.

В декабре 2021 года министерство обороны Украины выпустило приказ, согласно которому женщины определенных специальностей в возрасте от 18 до 60 лет получают статус военнообязанных. Среди них бухгалтеры, секретари, менеджеры, работницы СМИ (журналисты, редакторы и фотографы), кассиры, диспетчеры, доставщики, программисты, сотрудники налоговой службы и прокуратуры, сельхозработницы и представительницы других профессий.

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