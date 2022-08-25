На карьере в Сыктывкаре утонул мужчина

Мужчина утонул на карьере в месте Копчон в Сыктывкаре. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на городской аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми».

Как отмечается в материале, в местечке на карьере 24 августа отдыхала компания. Один из мужчин решил искупаться и ушел под воду. Спасать его не стали. Сообщение об инциденте поступило в полицию.

Отряд выехал на место происшествия, где обнаружил тело мужчины. Его достали из воды.

29 июня следователи Волгоградской области задержали директора и оператора аквапарка города Волжский, в котором утонул 13-летний ребенок. В ходе допроса оператор учреждения сообщил, что в тот промежуток времени, когда мальчик тонул, он отвлекся на мобильный телефон.