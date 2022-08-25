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В Ульяновске на пешеходном переходе сбили пенсионера

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В Засвияжском районе Ульяновска на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионера. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла накануне, 24 августа, в 17.25 на Октябрьской улице. 59-летняя женщина за рулем автомобиля Kia на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 68-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пострадавший был госпитализирован.

24 августа в Самаре водитель ВАЗ-21099 допустил наезд на препятствие при движении по дворовому проезду. От полученных травм пассажир скончался на месте.

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