В Астрахани начали мыть остановки и убирать проезжую часть

Коммунальные службы Астрахани начали приводить в порядок остановочные комплексы. Их моют и очищают их от пыли и грязи. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает «Астрахань-24».

Работы проведены на улице Адмиралтейской. Далее последуют улицы Боевая и Ленина.

Кроме того, в городе начали механизированную уборку проезжей части. Ее проводят в ночное время, чтобы днем не мешать транспорту.

Спецтехника работала на улицах Боевой, Куйбышева, Автозаправочной, Красной Набережной, Богдана Хмельницкого, проспекте Бумажников.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске с 22 августа по 1 ноября пройдет работы по осеннему благоустройству. В городе состоится шесть массовых субботников.