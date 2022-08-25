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В Астрахани начали мыть остановки и убирать проезжую часть

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Коммунальные службы Астрахани начали приводить в порядок остановочные комплексы. Их моют и очищают их от пыли и грязи. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает «Астрахань-24».

Работы проведены на улице Адмиралтейской. Далее последуют улицы Боевая и Ленина.

Кроме того, в городе начали механизированную уборку проезжей части. Ее проводят в ночное время, чтобы днем не мешать транспорту.

Спецтехника работала на улицах Боевой, Куйбышева, Автозаправочной, Красной Набережной, Богдана Хмельницкого, проспекте Бумажников.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске с 22 августа по 1 ноября пройдет работы по осеннему благоустройству. В городе состоится шесть массовых субботников.

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