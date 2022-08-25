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Путин поздравил актрису Маргариту Терехову с 80-летием

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России Маргариту Терехову с 80-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в четверг, 25 августа.

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В поздравлении Путин отметил блистательный талант и мастерство актрисы.

«За годы творчества Вы вписали яркие строки в историю отечественного кинематографа, своим блистательным, самобытным талантом и мастерством заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей», — приводит слова президента сайт kp.ru.

Путин также пожелал Тереховой всего наилучшего.

Маргарита Терехова удостоилась звания народной артистки России в 1996 году. В 2002 году актрису наградили почетной грамотой правительства Москвы, а в 2013 году — орденом Почета.

В 2019 году телеканал «Звезда» сообщал, что Терехова прикована к постели, не узнает своих родных и близких, а также не может говорить. По словам ее сына Александра, в начале 2010-х годов у актрисы выявили болезнь Альцгеймера. Врачи не прогнозируют улучшений ее состояния. Тем не менее, по словам родственников, актриса не унывает: улыбается и с удовольствием принимает гостей, которые навещают ее почти каждый день.

За свою карьеру Маргарита Терехова снялась более чем в 50 фильмах. Среди них — «Монолог», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Рикки-Тикки-Тави», «Бегущая по волнам» и другие, пишет сайт aif.ru. На протяжении своей карьеры актриса работала с такими известными режиссерами, как Пётр Фоменко и Андрей Смирнов. Тарковский полушутя называл Терехову «обыкновенной гениальной актрисой», отмечает RT.

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