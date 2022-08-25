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Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника

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Фото: Dmitry Matv
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Депутаты Рижской думы проголосовали за снос памятника советским воинам в районе Румбула. Об этом 25 августа сообщил портал Delfie.

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За снос мемориала выступили 40 депутатов, еще семеро проголосовали против. Так как памятник находится на земле, которая принадлежит юридическому лицу, дума должна будет проинформировать землевладельца о демонтаже памятника.

Предполагается, что снесут монумент до 15 ноября.

23 августа в латвийской столице начали демонтировать памятник Освободителям Риги. У подножия работал экскаватор, который демонтировал ступени. Другая машина перевозила строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

24 августа при сносе мемориала раскололась скульптура «Мать-Родина», входившая в композицию памятника. Она получила трещину, после того как экскаватор столкнул ее с постамента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила латвийские власти в курсе на уничтожение памяти о павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы от фашизма. Она заявила, что Латвия нарушает международные обязательства и игнорирует протесты собственных граждан, выступающих за сохранение памятника.

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