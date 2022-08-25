Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника

Депутаты Рижской думы проголосовали за снос памятника советским воинам в районе Румбула. Об этом 25 августа сообщил портал Delfie.

За снос мемориала выступили 40 депутатов, еще семеро проголосовали против. Так как памятник находится на земле, которая принадлежит юридическому лицу, дума должна будет проинформировать землевладельца о демонтаже памятника.

Предполагается, что снесут монумент до 15 ноября.

23 августа в латвийской столице начали демонтировать памятник Освободителям Риги. У подножия работал экскаватор, который демонтировал ступени. Другая машина перевозила строительный мусор в контейнер. По словам корреспондента «Известий», полиция не дала напоследок ни цветы возложить, ни свечи зажечь.

В тот же день по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту сноса памятника.

24 августа при сносе мемориала раскололась скульптура «Мать-Родина», входившая в композицию памятника. Она получила трещину, после того как экскаватор столкнул ее с постамента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила латвийские власти в курсе на уничтожение памяти о павших в борьбе за свободу и независимость народов Европы от фашизма. Она заявила, что Латвия нарушает международные обязательства и игнорирует протесты собственных граждан, выступающих за сохранение памятника.