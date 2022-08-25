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В Мьянме задержали экс-посла Великобритании Боуман

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Фото: myanmar-responsiblebusiness.org
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Бывшего посла Великобритании в Мьянме Вики Боуман и ее мужа Хтейна Лима задержали в Янгоне. Об этом 25 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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В агентстве уточнили, что Боуман, которая управляет инициативным центром по способствованию развитию бизнеса в Мьянме, и ее мужа — художника из Мьянмы и бывшего политзаключенного арестовали 24 августа по обвинению в нарушении миграционного законодательства.

По информации Reuters, экс-посла задержали после объявления о введении новых санкций со стороны Лондона против оборонных предприятий Мьянмы и о присоединении Великобритании к иску Гамбии в Международном суде ООН. В нем власти Мьянмы обвинили в геноциде народности рохинджа в 2016 и 2017 годах.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что власти Мьянмы высылают из страны главу посольства Великобритании Пита Ваулза, который отказался легитимизировать государственный переворот. Ваулз выразил уверенность в том, что британское посольство будет продолжать бороться и делать все возможное для народа Мьянмы, который желает «мира, свободы и справедливости».

В начале февраля в Мьянме начались протесты после произошедшего военного переворота, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил, генерала Мин Аун Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Это было сделано после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

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