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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Орле

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Пожар произошел в квартире шестиэтажного дома в Орле. В результате пострадал один человек. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в 09.09 в переулке Артельный. На момент прибытия спасателей горела одна из комнат квартиры и балкон.
В результате пожарные спасли четырех человек, шестеро были эвакуированы. При пожаре пострадала женщина 1990 года рождения, помощь ей оказали на месте.

Сейчас причина происшествия устанавливается.

Ранее 24 августа сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар на складе в Сигнальном проезде на северо-востоке Москвы. По данным МЧС, в результате пострадали два человека, один погиб. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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