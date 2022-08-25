В Ленобласти из вентиляционной шахты достали кошку

Молодая кошка попала в вентиляционную шахту пятиэтажного дома в поселке Агалатово в Ленинградской области. Ее спасли волонтеры «Кошкиспаса». Об этом в четверг, 25 августа, сообщает 78.ru.

К спасателям 21 августа обратилась хозяйка животного. Она сообщила, что кошка попала в шахту накануне. Достать ее получилось с помощью молотка, в стене пробили отверстие, через которое животное достали. Пока волонтеры работали кошка мирно спала.

Ранее, 26 июля, прохожие спасли упавшего в Неву котенка на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Один из прохожих спустился по гранитной стене к воде. Котенок стал пытаться ухватиться за его ногу, в итоге его удалось спасти.