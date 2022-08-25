Синоптики рассказали об опасном обмелении Невы в Ленобласти

Опасно низкий уровень воды выявили в Неве в Ленинградской области. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Также низкий уровень выявили в реке Ветлуга в Нижегородской области, в реке Вятка в Кировской области, а также в реках Печора, Уса, Вычегда в Республика Коми и других, отмечает ИА FlashNord.

Как отметил Вильфанд, обмеление препятствует судоходству — только некоторые виды судов смогут ходить по этим рекам в ближайшее время, отмечает 78.ru.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что река Дунай обмелела в Европе. Это привело к тому, что из-под воды показались остовы военных кораблей времен Второй мировой войны.