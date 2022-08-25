Годовалая девочка выпала из окна на седьмом этаже в Уфе

В Уфе годовалую девочку госпитализировали после падения из окна на седьмом этаже. По факту происшествия проводится проверка.

Инцидент произошел 24 августа в микрорайоне Сипайлово. В доме по улице Маршала Жукова девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

По предварительной информации, пострадавшая находилась дома с бабушкой. Девочку госпитализировали с множественными травмами.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели двухлетнего ребенка при падении из окна в Чите. Мальчик остался у открытого окна без присмотра и выпал с высоты девятого этажа.