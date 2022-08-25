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Сбой в энергоснабжении Запорожской области не отразился на работе АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Сбой в электроснабжении Запорожской области не отразился на находящейся там атомной электростанции (АЭС). Об этом 25 августа заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

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«Пока все нормально. АЭС находится в рабочем режиме, без каких-либо последствий», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день сообщалось, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как пояснили в ВГА региона, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Отмечалось, что специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

В то же время без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон. Причины произошедшего не назывались. По данным корреспондента телеканала «Известия», в городах также с перебоями работает связь.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Запорожской АЭС 17 ударов. По словам главы ВГА региона Евгения Балицкого, всего в Запорожье было зафиксировано 29 обстрелов. Днем ранее было зафиксировано 73 прилета со стороны Украины.

Накануне администрация Мелитополя сообщила, что украинские диверсанты попытались подорвать линию электропередачи в пригороде. Была повреждена одна из электроопор, однако подача электроэнергии нарушена не была.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстрелах АЭС, которая является самой крупной атомной станцией в Европе. Удары со стороны ВСУ участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, однако привели к повреждениям бассейнов системы охлаждения. Также отмечались попадания снарядов около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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