— При такой игре «Спартак» может сместить «Зенит» с первого места?

Летом 2018 года многие зрители с удивлением обнаружили на тренерской скамейке махачкалинского «Анжи» во время матчей РПЛ Александра Павленко, который еще за пару месяцев до этого выходил на поле. Он в 33 года стал ассистентом главного тренера дагестанской команды Магомеда Адиева. Так внезапно сменил амплуа один из самых ярких молодых футболистов «Спартака» 2000-х годов.

В качестве полузащитника он стал с красно-белыми чемпионом России в 2001 году, обладателем Кубка России – 2003, дважды брал серебро РПЛ и один раз бронзу. В 2010 годы Павленко провел несколько ярких сезонов за «Ростов», грозненский «Терек» и самарские «Крылья Советов».

В последние два года 37-летний специалист работает ассистентом главного тренера московского клуба «Родина». Сначала он помогал Денису Бояринцеву вывести команду из второй в первую лигу в прошлом сезоне, а сейчас помогает Дмитрию Парфенову удержать ее в ФНЛ.

В интервью «Известиям» Павленко рассказал, как начал тренерскую карьеру, поделился мнением об уровне чемпионата в первой лиге и оценил шансы нынешнего «Спартака» побороться за золото РПЛ.

«Нас уже не устраивают ничьи»

— С тех пор как вы начали тренировать, вас как лучше называть Александром или Александром Евгеньевичем?

— Да можно Александром Евгеньевичем (улыбается). Я уже привык потихонечку.

— Насколько привыкли к тренерской роли? И тяжело ли было еще во времена «Анжи» переквалифицироваться?

— Во времена «Анжи» это было быстро, оперативно. В двухдневном режиме буквально.

— Помню, многие были в шоке, когда вас увидели на тренерской скамейке «Анжи»...

— Да, всё произошло очень быстро. Сейчас я уже освоился, мне это нравится. Я получаю удовольствие от тренерской работы.

— Как это произошло в «Анжи»?

— Не было возможности дозаявить меня в качестве футболиста из-за финансовых проблем. И из тренерского штаба ушел помощник главного тренера Вадим Валентинович Евсеев. Освободилось место, мне предложили. Я согласился.

— Тяжело начинать тренерскую карьеру в жестких условиях, когда в «Анжи» не платили деньги, при этом команда долго сохраняла шансы спастись от вылета из РПЛ?

— Вопрос не в жесткости условий. Я относился к этому с точки зрения своего опыта. Был хороший коллектив — и благодаря тренеру, и благодаря руководству. Ребята бились. Некоторые футболисты, которые играли тогда в «Анжи», выступают на высоком уровне и сейчас, даже в сборной России. Например, Данила Глебов, Юрий Дюпин. Есть и много других игроков.

— Можно ли рассчитывать на борьбу «Родины» за выход в РПЛ?

— В перспективе — обязательно. Амбиции у нас высокие. Мы хотим побеждать. Мы почувствовали, что такое первая лига, какие здесь команды, какие соперники, как они играют. Наша сила в том, что мы можем одерживать победы, и нас уже не устраивают ничьи. Принцип один — добывать победы. И это самое главное. В дальнейшем движение только вперед.

— По последней игре с тульским «Арсеналом» (1:1) ваша команда имела преимущество, но в итоге из-за слабой реализации сыграла только вничью.

— Ну давайте не забывать, что мы играли против Тулы, одного из претендентов на выход в РПЛ. В нашей команде есть ребята как опытные, так и молодые, которые в первый раз играют в ФНЛ. Для них это вызов. Стадион, зрители, антураж. Это нельзя не учитывать. Мы понимаем, что нужно двигаться постепенно.

— «Родина» против «Арсенала» впервые провела домашний матч на «ВТБ Арене». Вам легче настраивать команду при антураже такого большого стадиона?

— Конечно, играть на таких стадионах — одно удовольствие. И с тренерами общались, говорили, что нам самим хотелось выйти на поле. Мы старались, хотели победить, но не вышло. Стадион дает силы — это точно.

«Кто-то в 20 лет начинает и к 35 уже специалист»

— По итогам прошлого сезона в первой лиге оказались сразу три команды, от которых никто не ожидал падения из РПЛ, — «Рубин», «Арсенал» и «Уфа». Наличие таких клубов в вашем турнире превращает чемпионат в мясорубку?

— Здесь все команды одинаковые и примерно равные по силам.

— Даже «Рубин» не выделяется?

— Можно на бумаге посмотреть, что у Казани есть ряд футболистов, которые имеют большой опыт игры в РПЛ. Но, когда выходишь на футбольное поле, всё нивелируется. Потому что есть и психология. Кто-то выше других себя чувствует, но это не помогает. И я это вижу. Мы играем с разными командами. Сыграли с «Арсеналом», с «Рубином» (0:2), с «Волгарем» (0:0), с «Шинником» (1:1). Все игры были от ножа. Все команды были сильны.

— По вашему выездному матчу первого тура с «Рубином» РФС признала, что судьи ошиблись в пользу Казани. А по игре можно «Рубин» назвать однозначным фаворитом на выход?

— Судейство комментировать не хочу, а по поводу фаворита… Нет, не скажу, что «Рубин» однозначный фаворит. Нужно еще работать и работать. Вы видите, как меняется таблица. Они выиграли две встречи — и немного улучшили положение в таблице. Но вся борьба впереди.

— Как вам нынешний «Спартак»?

— Не могу говорить о тактике, о схемах, но результат есть. И он налицо. Команда была на первом месте, давно такого не происходило.

— К ним пришел молодой тренер-ноунейм Гильермо Абаскаль из Испании. Ожидали такого успешного старта от него?

— Не могу комментировать тренерскую деятельность там, где я не работал. Есть свои нюансы, свои направления, которые реализуются в определенное время, при определенных футболистах. Самое плохое, когда люди начинают говорить о тех, с кем никогда не работали. И журналисты, и наши эксперты — это очень неправильно. Если человек уже достиг работы в таком клубе, как «Спартак», то это уже что-то значит. И дело не в возрасте. Мы же не знаем, во сколько человек начал интересоваться тренерским делом. Кто-то заканчивает в 35, ему нужно время, чтобы стать тренером. А кто-то в 20 лет начинает и к 35 уже специалист. Но он уже 15 лет работы прошел. В этом разница. Если человек работает, это приносит результат, то супер.

— Вам нравится игра «Спартака»?

— Да. Мне нравится, как Промес выглядит, выбранная схема позволяет ему раскрываться. Игнатов мне нравится, особенно то, как он в этой схеме взаимодействует с партнерами. Соболев неплох. Зобнин выглядит ярче. Это всё заслуги тренера.

— При такой игре «Спартак» может сместить «Зенит» с первого места?

— Думаю, да, может.