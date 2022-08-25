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Минобороны России заявило об уничтожении «Искандером» эшелона ВСУ с 200 резервистами

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На железнодорожной станции в Днепропетровской области в результате удара по эшелону российские военные уничтожили около 200 украинских солдат, сообщило Минобороны РФ на брифинге 25 августа.

План в действии: Сергей Шойгу рассказал о причинах замедления наступления
По словам министра, поставки западного оружия не помешают выполнению всех задач

В сводке отметили, что удар ракеты «Искандер» пришелся на железнодорожную станцию Чаплино под Днепром. Помимо солдат, российские военные уничтожили еще 10 единиц техники, следовавшей в Донбасс.

Еще 64 солдат из ВСУ и семь единиц техники ликвидировано в результате удара по командному пункту «Каховка» в Николаевской области.

Кроме того, удары нанесены и по другим объектам — в Запорожье поражены цеха завода «Искра», а в Хмельницкой области ракеты уничтожили помещения по ремонту бронетехники и реактивных систем залпового огня.

В Днепре в результате ударов российской армии уничтожены 30 солдат и три самолета украинских ВВС. Атака на Миргород также вывела из строя два самолета.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены. Министр также добавил, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции — сознательное решение, оно обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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