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«Газпром» заявил, что турбины КС «Портовая» сейчас не в Канаде

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Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» (осуществляет закачку газа в «Северный поток») не находится на ремонте в Канаде. Об этом компания «Газпром» сообщила в своем официальном Telegram-канале 25 августа.

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«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — говорится в сообщении.

Накануне телеканал CBC со ссылкой на заявление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщил, что страна готова вернуть все отремонтированные турбины для «Северного потока». По словам Жоли, речь идет о пяти агрегатах.

В середине июня поставки газа в Европу снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Компания не могла вернуть агрегат с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ. Однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. При этом, по информации агентства DPA, турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к эксплуатации.

«Газпром» настаивает, что для возвращения турбины компании нужны документальные разъяснения Евросоюза, которые исключат санкционные риски относительно ремонта и перевозки подобного оборудования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июля отметил, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса.

При этом стоимость газа в Европе поднимается несколько дней подряд. С конца июля она держится на высоких отметках. Так, 24 августа цена энергоресурса в европейских странах превысила $3100 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта.

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